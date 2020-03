Neues Angebot für Kinder und Jugendliche :  Junges Schauspiel für daheim

Düsseldorf Das Ensemble erprobt neue Wege zum Publikum. Künftig gibt es die digitale „Theaterpost“ mit Spielen, Lena-Briefen und Mitmach-Videos.

„Wir sind sehr traurig, dass wir unsere Zuschauer gerade nicht in unser Theater einladen können“, sagt Stefan Fischer-Fels, Leiter des Jungen Schauspiels, „aber wir lassen uns selbstverständlich nicht davon abhalten, in Kontakt zu bleiben und so viel Theater wie nur möglich nach Hause zu liefern.“ Konkret gibt es ab jetzt wöchentlich drei Angebote, die auf allen Kanälen der Rheinischen Post und des Düsseldorfer Schauspielhauses abrufbar sind:

Mittwochs ist Lena-Tag. Vor kurzem hat das Mädchen, das wir Lena nennen und von RP-Redakteur Wolfram Goertz erfunden wurde, bereits einen Brief an seine Oma geschrieben mit allen Fragen und Gedanken, die es zur Corona-Pandemie und all den plötzlichen Veränderungen in seinem Leben hat. Am Mittwoch wird die Oma antworten. Sie ist ja jetzt allein zuhause und hat Zeit – und viel Lebenserfahrung, die in beunruhigenden Tagen helfen kann. Von nun an wird es jede Woche mittwochs eine neue Folge aus dem Briefwechsel zwischen beiden geben. Das kann man lesen oder sich erzählen lassen: Marie Jensen aus dem Ensemble des Jungen Schauspiels spricht die Lena. Wer die Rolle ihrer Oma übernimmt, ist noch eine Überraschung. Dazu werden weiter animierte Illustrationen von RP-Grafikerin Anna Zörner zu den aktuellen Themen aus den Briefen zu sehen sein.