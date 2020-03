Zuhause kreativ sein : Blitzschnell Gitarre lernen

Düsseldorf In einer neuen Folge „Theaterpost“ erklärt das Junge Schauspiel, wie einfache Liedbegleitung funktioniert.

Thiemo Hackel ist Theaterpädagoge am Schauspielhaus und verrät in seinem Tutorial, was es mit der Zauberformel „GDeC“ auf sich hat. Im Grunde reicht es nämlich, wenn man sich vier Akkorde auf der Gitarre beibringt, um den meisten Liedern harmonisch gewachsen zu sein. Hackel macht das gleich auch vor – und dabei bleibt auch sein schauspielerisches Talent nicht verborgen. Hackel, 1986 in Hannover geboren, hat nämlich in Braunschweg „Darstellendes Spiel und Kunst in Aktion“ studiert und anschließend am Staatstheater Hannover selbst auf der Bühne gestanden. Von 2004 bis 2007 spielte er den „Puck“ in Shakespeares „Ein Sommernachtstraum“, inszeniert von Marc Prätsch. Dann zog es ihn mehr zur pädagogischen Vermittlung von Theater, und er arbeitete an mehreren großen Bühnen als Theaterpädagoge und in der Lehrerfortbildung.