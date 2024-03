Das Versagen von Kommunen und Ampel Die Geburtenrate spiegelt das Elend der Sozialpolitik

Es ist nur eine kleine Zahl, doch in ihr spiegelt sich das ganze Drama der deutschen Sozialpolitik: Die Geburtenrate ist auf 1,36 Kinder pro Frau und damit den niedrigsten Stand seit 2009 gefallen. Dass die Union dafür die Gesellschaftspolitik der Ampel verantwortlich macht, ist lächerlich. Die Probleme liegen tiefer. Das fängt bei den Ursachen an: Gewiss hat die Pandemie zur Verunsicherung beigetragen – zumal die Impfkommission Schwangere lange ignoriert hat, obwohl Corona für werdende Mütter mit hohen Risiken verbunden war. Doch schon vorher war die Geburtenrate zu gering. Das liegt daran, dass Deutschland es Paaren weiter schwer macht, Familie und Beruf zu vereinbaren. In der Wirtschaft hat sich viel getan. Doch was nützt der Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz, wenn Kommunen ihn nicht umsetzen, Kitas wegen Personalmangel und Streiks regelmäßig nur Notbetreuung anbieten oder ganz schließen? Was nützen Ganztagsangebote an Schulen, wenn wegen Lehrermangel immer wieder Unterricht ausfällt? Familien können sich auf den Staat nicht verlassen. Wer nicht auf Oma und Opa zurückgreifen kann, kämpft auf verlorenem Posten.