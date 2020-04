Mitmach-Video : Texte schnibbeln mit einem Theaterdramaturgen

Düsseldorf David Brückel zeigt, wie man mit Hilfe von Filzstift und Zeitschrift zum Dichter wird.

David Brückel hat dazu ein paar Ideen. Er ist Dramaturg am Jungen Schauspiel und gibt in seinem Mitmach-Video Anleitung zum kreativen Schreiben. Alles, was man dazu braucht, sind Stifte und ein paar Zeitschriften oder alte Bücher, in denen man Herummalen darf. Brückels Trick: Er streicht einfach Wörter weg. Schon verwandelt sich ein Kochrezpet in ein abstraktes Gedicht oder eine Reisereportage in einen Theaterdialog.