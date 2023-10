Mehrgenerationhaus Monheim Omas und Opas zum Ausleihen

Info

Für den Kurs „Leihgroßeltern“ können sich alle interessierten Menschen 50 plus anmelden, die noch aktiv sind. Der Kurs ist für die Teilnehmer kostenlos und beginnt am 7. November. Anmeldungen werden bis kurz vor Kursbeginn vom Mehrgenerationenhaus angenommen, entweder telefonisch (02173 2757611) oder per E-Mail an mgh-wadenpohl@ekmonheim.de