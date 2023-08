Ein ganzer Stadtteil feiert in Mönchengladbach Stadtteilfest im Volksgarten für die ganze Familie

Drei Jahre ist es her, dass das beliebte Familienfest des Stadtteils Hardterbroich-Pesch in der „Grünen Perle“ der Stadt im Volksgarten, rund um das DRK-Haus und die bekannte Konzert-Muschel, zuletzt stattgefunden hat. Den Grund kennen alle: Corona. Doch das ist Geschichte, und nach langer Abstinenz konnte am Sonntag bei durchwachsendem Wetter endlich wieder zusammen gefeiert, gelacht und geschlemmt werden.