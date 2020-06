WWDC 2020 : Apple baut Autoschlüssel in iPhones ein

Apple baut Autoschlüssel in iPhones ein

Cupertino Apple hat seinen neuesten Clou verraten: Der Technologiekonzern führt iPhone-basierte Autoschlüssel ein. Nutzer könnten mit dem System ihr Fahrzeug entriegeln und starten sowie den digitalen Schlüssel mit Freunden und Familienmitgliedern mit Hilfe von Nachrichten teilen.

Das kündigte der US-Konzern auf seiner Entwicklerkonferenz WWDC an. Die 5er-Reihe von BMW, die ab nächstem Monat ausgeliefert werde, verfüge über diese Möglichkeit. Weitere Autos kämen kommendes Jahr auf den Markt.

Zudem stellt Apple seine Mac-Computer von Intel-Prozessoren auf Chips aus eigener Entwicklung um. Damit werden künftige Apple-Computer auf derselben technischen Plattform wie die iPhones und iPad-Tablets laufen. Die ersten Macs mit der neuen Chip-Architektur sollen Ende des Jahres auf den Markt kommen, kündigte Konzernchef Tim Cook am Montag an.

Der Konzern werde damit bessere Produkte bauen können, sagte Chefentwickler Johny Srouji. Große Software-Anbieter wie Microsoft (Office) oder Adobe (Photoshop) arbeiteten bereits an darauf angepassten Varianten ihrer Programme, sagte Software-Chef Craig Federighi.

Schwachstellen in Mail-App

Schwachstellen in Mail-App : Apple veröffentlicht Software-Update für iPhones

In Apples Notebooks und Desktop-Rechnern kamen bisher aber - wie in der PC-Branche größtenteils üblich - Chips von Intel mit der sogenannten x86er-Architektur zum Einsatz. Das sicherte die Kompatibilität von Anwendungen über die Plattformen hinweg. Nun soll Software, die für x86-Chips zugeschnitten ist, bei der Installation einfach umgewandelt werden, damit sie auch auf den neuen Macs läuft. Er gehe davon aus, dass Nutzer von Beginn an nicht auf Apps verzichten müssen, betonte Federighi. Zusätzlich können auf den Macs die Apps laufen, die für das iPhone und das iPad entwickelt wurden.