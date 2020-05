Schwachstellen in Mail-App : Apple veröffentlicht Software-Update für iPhones

Schwachstellen in Mail-App

Bonn/Berlin In der Mail-App für iPhones und iPads klafften schwere Sicherheitslücken. Viele Nutzer sind auf andere Mail-Anwendungen umgestiegen. Nun hat der Hersteller Apple iOS-Updates veröffentlicht.

Apple hat Software-Updates für iPhones und iPads veröffentlicht, die auch Schwachstellen in Apples Mail-App schließen sollen. Das berichtet das Fachportal „Heise online“. Nutzerinnen und Nutzer müssten nun eine Meldung angezeigt bekommen, dass ein Update verfügbar ist - und dann einfach auf „Jetzt installieren“ tippen.

BSI empfiehlt Löschung der App : Sicherheitslücke in iPhone-Mail-App entdeckt

Vor den vom Sicherheitsunternehmen Zecop entdeckten Schwachstellen in Apples Mail-App hatte auch das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) gewarnt. Sie befanden sich schon jahrelang in Apples mobilem Betriebssystem und ermöglichten es laut BSI Angreifern, durch das Senden einer manipulierten E-Mail Zugriff auf iPhones oder iPads zu erhalten und etwa E-Mails zu lesen, zu ändern oder zu löschen.