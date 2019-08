„Hausfrauenjob“ : Wenn polnische Zeitarbeiter zuhause Alexa-Aufnahmen aus Deutschland auswerten

Berlin Weil der Sprachassistent Alexa von Amazon längst noch nicht immer versteht, was Menschen sagen, werden Aufnahmen teils händisch ausgewertet. Doch das passiert offenbar längst nicht immer in geschützten Umgebungen.

Deutsche Sprachaufzeichnungen des digitalen Assistenten Alexa von Amazon werden einem Zeitungsbericht zufolge unter anderem von polnischen Zeitarbeitern in Heimarbeit ausgewertet. Die Zeitarbeitsfirma Ranstad Polen habe noch bis Freitag entsprechende Stellen ausgeschrieben, berichtete die „Welt am Sonntag“ . Als Qualifikation seien lediglich Sprachkenntnisse verlangt worden.

Amazon bestätigte der Zeitung, dass es „einigen Mitarbeitern“ gestattet sei, außerhalb einer besonders geschützten Umgebung zu arbeiten. Dabei würden aber „strenge Sicherheitsmaßnahmen“ gelten sowie „Richtlinien, an die sich jeder Mitarbeiter halten muss“. Insbesondere die Tätigkeit an öffentlichen Orten sei untersagt.

Amazon lässt Menschen Sprachbefehle an Alexa abtippen, die von dem digitalen Assistenten nicht oder falsch verstanden wurden. So soll die Spracherkennung optimiert werden. Wie die „Welt am Sonntag“ weiter berichtete, kündigte Amazon in der Nacht zum Samstag an, dass Nutzer diesem Vorgehen künftig widersprechen können. Ihre Sprachbefehle seien dann für die Nachbearbeitung durch Menschen gesperrt.