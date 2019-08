Bundesnetzagentur legt Zahlen vor : Beschwerden an Deutscher Post und Mitbewerbern nehmen immer weiter zu

Beschwerden an Deutscher Post und Mitbewerbern nehmen immer weiter zu

Die Kritik an der Dienstleistung von Versandunternehmen nimmt weiter zu. Foto: dpa/Monika Skolimowska

Bonn Immer mehr Kunden sind mit den Dienstleistungen der Deutschen Post und deren Mitbewerbern anscheinend unzufrieden. Noch nie gingen bei der zuständigen Bundesnetzagentur so viele kritische Wortmeldungen ein.

Die Beschwerden über die Deutsche Post und ihre Wettbewerber nehmen weiter zu. Wie die Bundesnetzagentur auf Anfrage mitteilte, gingen von Januar bis Ende Juli 9560 kritische Wortmeldungen ein und damit 43 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum (6700). Themen waren verspätete Pakete, falsch zugestellte Briefe und lange Wartezeiten am Schalter.

Bei den Beschwerden geht es um die ganze Post- und Paketbranche, die Kritik richtet sich also auch gegen Konkurrenten der Deutschen Post. In den meisten Fällen geht es aber gegen den Ex-Staatsmonopolisten, der mit großem Abstand Marktführer ist in Deutschland.