Kommentar: Keine Klimawende ohne Gaskraftwerke : Die Naivität der Grünen

Die Grünen wollen aus der Atomkraft und der Kohle aussteigen und sagen jetzt auch noch dem Erdgas den Kampf an. Das ist naiv. So funktioniert es nicht mit der Klimawende. Die Grünen müssen sich schon ehrlich machen.

Bedenken gegen die Atomkraft sind insofern berechtigt, als dass das Endlager-Problem ungelöst ist, so dass man kaum von nachhaltiger Technologie sprechen kann. Der Widerstand der Umweltschützer und Grünen gegen eine Förderung klassischer Gaskraftwerke aber ist unbegründet und naiv. Sie möchten keine Kraftwerke fördern, in denen Erdgas, womöglich noch solches aus dem bösen Russland, verfeuert wird. Sie möchten nur solche Blöcke am Netz sehen, in denen grün erzeugter Wasserstoff eingesetzt wird.