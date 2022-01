Spritpreise 2021 drastisch gestiegen : November war der teuerste Tank-Monat aller Zeiten

München Nicht nur die Preise bei Lebensmitteln sind 2021 enorm gestiegen. Vor allem für Autofahrende war das vergangene Jahr beim Tanken das teuerste seit 2013. Und der November sticht noch einmal besonders deutlich hervor.

Diesel erreichte laut ADAC am 11. November mit 1,572 Euro je Liter ein neues Allzeit-Tageshoch. Super E10 war am 14. November am teuersten - ein Liter kostete 1,701 Euro und kratzte damit am Allzeithoch von 1,709 Euro im Jahr 2012.