Unternehmensumfrage : So ist die Arbeitsleistung im Homeoffice

So ist die Arbeitsleistung im Homeoffice

München Die Umstellung ins Homeoffice ist oft mit einigen Problemen verbunden. Eine Umfrage untersucht nun, wie sich das neue Arbeitsumfeld auf die Arbeit selbst auswirkt.

Die Umstellung auf Homeoffice in der Corona-Pandemie ist einer Umfrage zufolge 84 Prozent der vom Ifo-Institut befragten Unternehmen leichtgefallen. Allerdings ist das Arbeitsergebnis der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Homeoffice nach Ansicht von 37 Prozent der befragten Manager und Personalchefs schlechter geworden, teilte das Ifo-Institut am Montag mit. 44 Prozent sähen gleiche, 18 Prozent bessere Arbeitsleistungen als am üblichen Arbeitsplatz.