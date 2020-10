Altenpflege mit größtem Zuwachs : Interesse an Pflegeberufen steigt

Interesse an Pflegeberufen steigt

Ein Krankenpfleger schiebt in einer Klinik ein Krankenbett durch den Flur (Archivfoto). Foto: dpa/Daniel Bockwoldt

Wiesbaden Die Zahl der Auszubildenden in Pflegeberufen ist gestiegen. Rund 44.900 Menschen schlossen im vergangenen Jahr ihre Pflegeausbildung erfolgreich ab - ein Anstieg um 25 Prozent innerhalb von zehn Jahren.

Im vergangenen Jahr begannen 71.300 Menschen eine Ausbildung in einem Pflegeberuf, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Mittwoch mitteilte. Das waren 8,2 Prozent beziehungsweise 5400 mehr als im Jahr davor. Im Vergleich zu vor zehn Jahren waren das sogar 39 Prozent mehr Ausbildungsanfänger. Rund 44.900 Menschen schlossen im vergangenen Jahr ihre Pflegeausbildung erfolgreich ab. Das war ein Anstieg um 25 Prozent innerhalb von zehn Jahren.