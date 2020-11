Arbeitszeit-Regelungen für Zuhause : Arbeitsminister Heil lässt beim Homeoffice-Gesetz nicht locker

Berlin Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) stemmt sich beim geplanten Homeoffice-Gesetz gegen Pläne der Union, die bestehenden allgemeinen Arbeitszeit-Vorschriften zu lockern. „Auch im Homeoffice muss mal Feierabend sein“, betonte Heil am Mittwoch bei einer Regierungsbefragung im Bundestag.

Heils Gesetzentwurf, der zahlreiche Regelungslücken beim Homeoffice schließen soll, ist innerhalb der Koalition heftig umstritten. Heil wollte ursprünglich ein gesetzlich verankertes Recht auf Homeoffice einführen, was Wirtschaftsverbände und der Koalitionspartner jedoch strikt ablehnen. Heil hatte daher am Wochenende seine bisherigen Pläne fallengelassen, einen Rechtsanspruch für Arbeitnehmer auf Homeoffice an mindestens 24 Tagen im Jahr einzuführen. An den Neuregelungen etwa für mehr Arbeitsschutz im Homeoffice will er aber festhalten. Ein Gegenvorschlag von CDU und CSU sieht unter anderem vor, dass die Betroffenen ihre Arbeitszeiten im Homeoffice flexibel handhaben können. Künftig soll nach Vorstellungen der Union nur noch die EU-Regel gelten, wonach maximal 48 Stunden in einer Woche gearbeitet werden darf. Bisher gilt in Deutschland ein Acht-Stunden-Tag, der nur ausnahmsweise überschritten werden darf.