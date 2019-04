Fan geschlagen : Tuchel rügt seinen Superstar Neymar

Paris Superstar Neymar hat sich nach dem verlorenen Pokalfinale von Paris St. Germain gegen Rennes zu einer Dummheit hinreißen lassen. Sein Trainer kritisiert ihn dafür.

Trainer Thomas Tuchel vom französischen Fußballmeister Paris St. Germain zeigt einerseits Verständnis, andererseits aber auch Ablehnung für die Aktion seines brasilianischen Superstars Neymar, der am Samstag beim verlorenen Pokalfinale gegen Stade Rennes in St. Denis einen Fan ins Gesicht geschlagen hatte. "Ich mag so etwas nicht", sagte der deutsche PSG-Coach, "so etwas darf nicht passieren."