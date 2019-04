Eklat nach verlorenem Pokalfinale : Neymar schlägt Fan ins Gesicht

Paris Superstar Neymar hat nach dem verlorenen Pokalfinale mit Paris Saint-Germain für einen Eklat gesorgt. Auf dem Weg zur Medaillenübergabe geriet der Brasilianer mit einem Fan aneinander - und schlug zu.

Was war passiert? Nach dem verlorenen Finale mussten die Spieler der Pariser auf die Tribüne, um ihre Medaillen für den zweiten Platz abzuholen. Auf dem Weg zur Medaillenübergabe geriet Neymar mit einem Fan aneinander, der den Brasilianer provoziert hatte. Laut „Eurosport“ habe er Neymar empfohlen, er solle "lernen, Fußball zu spielen". Da brannten dem 27-Jährigen die Sicherungen durch. Nach einem kurzen Wortwechsel schlug Neymar in Richtung des Fans. Er traf ihn am Kinn.