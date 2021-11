Jugendfußball : Pokal-Aus für U19 des Werksklubs

Leverkusen Für die A-Jugend von Bayer Leverkusen ist im Achtelfinale des DFB-Pokals Endstation: Der Nachwuchs unterliegt dem Titelverteidiger VfB Stuttgart mit 1:3.

Der Traum vom DFB-Pokalfinale ist für Bayers U19 schon im Achtelfinale geplatzt. Gegen den Titelverteidiger VfB Stuttgart unterlagen die A-Jugendlichen des Werksklubs trotz einer zwischenzeitlichen Führung mit 1:3 (1:1). Für das Team von Trainer Sven Hübscher war es die erste Pflichtspielniederlage der Saison. „Im Gegensatz zu Stuttgart haben wir nicht konsequent genug verteidigt und in der Offensive zu kleinlich vor dem Sechszehner gespielt, anstatt den Abschluss zu suchen. Deshalb haben wir verloren“, konstantierte der Übungsleiter.

Im Ulrich-Haberland-Stadion zeichnete sich von Beginn an ein ausgeglichenes Spiel zwischen den beiden Bundesligisten ab. Stuttgart kam immer wieder über Standards zu gefährlichen Abschlüssen, auf Seiten der Werkself war es Emrehan Gedikli, der nach zwanzig Minuten den ersten nennenswerten Versuch hatte. Sieben Minuten später war es dann auch der 18-Jährige, der zur Führung traf. Zuvor hatten Aaron Tshimuanga und Noah Pesch sich stark über die linke Seite durchgesetzt. Einen Schuss von Tshimuanga konnten die Gäste noch blocken, beim Abstauber durch Gedikli waren sie jedoch ohne Chance. „ Wir sind nicht so gut in die Partie gekommen, haben uns dann aber nach ein paar taktischen Umstellungen gesteigert“, sagte Hübscher. Lange währte die Freude über den Führungstreffer jedoch nicht. Noch vor der Pause glich Luis Ribiero zum 1:1 aus (31.).