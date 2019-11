Zwei Titel in 23 Stunden : Nach Copa-Triumph ist Flamengo auch Meister

Nur einen Tag nach dem Sieg bei der Copa Libertadores gewinnt Flamengo auch noch die Meisterschaft. In Rio wird das Team gefeiert.

Der Flamengo-Tross, darunter auch die ehemaligen Bundesligaspieler Rafinha und Diego, erhielt die Kunde vom zweiten Titel nur wenige Minuten nach Ende der Triumphfahrt durch das Zentrum Rios. Dort hatten sich am Sonntagnachmittag zigtausende "Rubro-Negros" (Rot-Schwarze) eingefunden, um den 2:1-Finalerfolg gegen den argentinischen Titelverteidiger River Plate Buenos Aires am Tag zuvor in Lima (Peru) zu feiern. Der Fest-Umzug endete jedoch in Tumulten zwischen Fans und Polizei.