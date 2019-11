Khedira verschuldet Handelfmeter : Gosens trifft gegen Juve

Bergamo Der in Emmerich geborene Robin Gosens hat seinen Klub Atalanta Bergamo gegen Rekordmeister Juventus Turin zunächst in Führung gebracht, schließlich aber doch verloren.

Linksverteidiger Robin Gosens von Atalanta Bergamo hat den italienischen Fußball-Renommierklub Juventus Turin mit seinem Tor beinahe in die Knie gezwungen. In der 53. Minute war der 25-Jährige per Kopf zur zwischenzeitlichen Führung beim 1:3 (0:0) erfolgreich. Für den gebürtigen Emmericher war es das vierte Serie-A-Saisontor.