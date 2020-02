Sturmtief „Sabine“ : Fußball in Belgien und den Niederlanden am Sonntag abgesagt

Fußball in Belgien und den Niederlanden am Sonntag abgesagt

Köln Wegen des nahenden Sturmtiefs sind die für Sonntag vorgesehenen Meisterschaftsspiele im belgischen und niederländischen Fußball abgesagt worden.

Dies gaben die Verbände beider Länder am Samstag bekannt. Betroffen sind in Belgien drei und in den Niederlanden vier Erstliga-Begegnungen.