Auswechsel-Zoff mit Mbappé : Thomas Tuchels Suche nach den richtigen Worten

Paris Das Verhältnis zwischen dem deutschen Trainer und seinem Starspieler Kylian Mbappé ist angespannt – das befeuert auch die Wechselgerüchte.

Thomas Tuchel ist ein Meister der Kommunikation. Mit stoischer Ruhe erklärt der Trainer des französischen Fußball-Meisters Paris St. Germain auf Pressekonferenzen in fließendem Französisch mit etwas kantigem deutschen Akzent das komplizierte Innenleben seiner Mannschaft. Dabei legt er eine Eloquenz an den Tag, die selbst von französischen Journalisten immer wieder bewundert wird. Tuchel bleibt auch ruhig, wenn bei diesen Fragerunden im Moment wieder einmal weniger der Sport im Mittelpunkt steht, sondern die persönliche Befindlichkeit einiger leitender Angestellten seines Starensembles.

War zuletzt das exzentrische Verhalten des kapriziösen Starstürmers Neymar zentrales Thema endloser Erörterungen, fokussiert sich das Interesse des Publikums nun auf Kylian Mbappé. Und wieder wird zum Problem, dass in diesem Jahrmarkt der millionenschweren Eitelkeiten sogar eine frühzeitige Auswechslung des 21-Jährigen zur Staatsaffäre hochstilisiert wird. Der Auslöser: der deutsche Coach hatte sich erlaubt, seinen Stürmer am Samstag gegen Montpellier beim Stand von 5:0 in der 68. Minute aus dem Spiel zu nehmen. Mbappé sah sich in seiner Ehre gekränkt und stapfte wortlos und sichtlich wütend in Richtung Bank. Tuchel hielt seinen jungen Spieler auf und redet vor laufenden Fernsehkameras auf ihn ein. Diese kurze Szene sorgte für genügend Aufregung, der Verein musste Anfang dieser Woche einen internen Krisengipfel einberufen und der Trainer stand danach den Journalisten Rede und Antwort.