Sturm in Mönchengladbach : Borussia rechnet nicht mit Derby-Absage

Mönchengladbach Das Sturmtief soll Mönchengladbach erst in der Nacht zum Montag erreichen. Das Bundesliga-Spiel gegen den 1.FC Köln ist nach Aussagen des Vereins daher bislang nicht gefährdet.

Die Stadt bereitet sich auf das Sturmtief „Sabine“ und das rheinische Derby am Sonntag vor. Borussia Mönchengladbach ging am Freitag noch fest davon aus, dass die Bundesliga-Partie wie geplant stattfindet. „Wir behalten das aber im Auge und sind im Austausch mit dem Deutschen Wetterdienst und der Feuerwehr“, sagte Borussia-Sprecher Markus Aretz.

Die Wetterprognosen besagten am Freitag, dass das Sturmtief erst in der Nacht zum Montag das Stadtgebiet erreiche, also erst nach Spielende. „Aus jetziger Sicht ist eine Absage also unsinnig“, so Aretz. Sollte es dennoch dazu kommen, würde der Verein darüber über Social-Media-Kanäle darüber informieren.