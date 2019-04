Ärzte in der Kritik : Folgenreiche Behandlungsfehler

Ärzte in der Kritik

Hüftoperationen gehören zu den Eingriffen, nach denen Patienten am häufigsten über Behandlungsfehler klagen. Foto: dpa/Armin Weigel

Meinung Berlin Der Zeit- und Arbeitsdruck in Krankenhäusern ist enorm. Dennoch müssen Ärzte Fehler vermeiden, denn jede falsche Entscheidung kann Leben kosten. Was hilft: Die Ärzte sprechen offen über ihre Fehler, sagt unsere Autorin.

Menschen machen Fehler, Ärzte auch. Doch die Behandlungsfehler von Ärzten wiegen einfach schwerer als die vieler anderer Berufsgruppen. Durch ihre Fehler erleiden Patienten Schmerzen, gesundheitliche Einschränkungen, schwere Folgen bis hin zum Tod. Vor diesem Hintergrund ist zunächst einmal der seit Jahren offene Umgang der Mediziner mit ihren eigenen Fehlern zu loben. Jahr für Jahr legen sie ihre Statistik vor, welche Vorwürfe gegen sie erhoben werden und in welchen Fällen sie Fehler einräumen. Welche andere Berufsgruppe macht das schon? Die Daten dienen nicht nur der Transparenz. Sie sind auch die Grundlage dafür, aus den eigenen Fehler zu lernen und Strategien zu entwickeln, diese künftig zu vermeiden.

Die Ärzte werden nicht müde darauf zu verweisen, dass die Zahl der ihnen nachgewiesenen Behandlungsfehler im Promille-Bereich liegt. Betrachtet man allein die Statistik der Bundesärztekammer, dann ist das korrekt. Allerdings können sich Patienten auch bei den Krankenkassen melden, wenn sie meinen, nicht nach den Regeln der ärztlichen Kunst behandelt worden zu sein. Dort läuft noch einmal eine leicht höhere Zahl an Fällen auf wie bei den Ärzten. Wie viele Patienten sich zudem direkt an die Haftpflichtversicherungen der Mediziner oder an Gerichte wenden, ist nicht bekannt. Und selbst wenn sich die Zahl der Kunstfehler auf millionenfache Behandlungen bezieht, ist eben jeder Fehler von Ärzten einer zu viel.