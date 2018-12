“Einfach unvorstellbar“: Trump fragt Kind nach dem Weihnachtsmann - und erntet massive Kritik

Washington Bei einer Traditionsveranstaltung im Weißen Haus hat US-Präsident Donald Trump für einen Fauxpas gesorgt. Prompt waren die Kritiker des Präsidenten im Netz aktiv.

Trump sprach bei der Aktion mit einem Siebenjährigen und sagte ihm: "Du glaubst immer noch an Santa?" Und bemerkte: "Weil mit sieben (Jahren) ist das grenzwertig, nicht wahr?" Daraufhin wurde Twitter mit Kritik am Präsidenten bombardiert, weil er Zweifel an vielfach geliebten Kindheitsträumen gesät hatte. "Es ist einfach unvorstellbar, dass Trump den Heiligabend damit verbringt, Siebenjährige zu sprechen und ihnen zu erzählen, an Santa noch in ihrem Alter zu glauben, sei grenzwertig", erboste sich etwa der Senator Chris Murphy von den oppositionellen Demokraten.