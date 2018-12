Folter- und Mordvorwürfe: Nordkorea soll 500 Millionen Dollar an Familie von Otto Warmbier zahlen

Nordkorea soll 500 Millionen Dollar an Familie von Otto Warmbier zahlen

Washington Die Familie des verstorbenen Studenten Otto Warmbier hat vor einem US-Bundesgericht eine millionenhohe finanzielle Entschädigung erstritten. Nordkorea soll Warmbier in der Haft gefoltert haben.

Das Land soll nun wegen des Todes von Warmbier mehr als 500 Millionen Dollar (rund 438 Millionen Euro) an die Familie des gestorbenen Studenten zahlen. Das entschied ein US-Bundesgericht am Montag in Washington. Nordkorea sei verantwortlich für die Folter, Geiselnahme und Tötung des jungen Mannes und für die Verletzungen, die Warmbiers Familie dadurch erlitten habe, hieß es zur Begründung.