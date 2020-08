Kritische Frage : Brasiliens Präsident Bolsonaro droht Reporter mit Schlägen

Brasilia Eine Frage zu dubiosen Geldzahlungen in seinem Umfeld hat dem umstrittenen Präsidenten offenbar nicht gepasst. Ein Ex-Berater seines Sohnes war im Juni wegen des Verdachts der Geldwäsche festgenommen worden.

Der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro hat einem Journalisten mit Prügel gedroht. Er habe Lust, ihm ins Gesicht zu schlagen, sagte Bolsonaro nach einem Bericht des Nachrichtenportals G1 am Sonntag (Ortszeit) zu einem Journalisten der Zeitung „O Globo“. Zuvor hatten mehrere Reporter, darunter der Globo-Journalist, den Präsidenten in Brasília zu einem Medienbericht über angebliche Schecks an Bolsonaros Frau Michelle befragt.