Gerichtsanhörung : Christchurch-Attentäter wollte weitere Moschee angreifen

Christchurch Dem Angeklagten werden vor Gericht 51 Morde, 40 versuchte Morde und Terrorismus zur Last gelegt. Hätten die Polizisten den Mann im März 2019 nicht gefasst, wären wohl noch mehr hinzugekommen.

Der Attentäter von Christchurch wollte bei seiner blutigen Attacke im März 2019 eine dritte Moschee in Neuseeland angreifen. Dies wurde am Montag bei der ersten Anhörung vor der Urteilsverkündung bekannt. Nach den tödlichen Schüssen in der Al-Nur-Moschee im Stadtteil Riccarton und im Linwood Islamic Centre habe er zu einer Moschee in Ashburton, etwa eine Stunde südlich der Stadt, fahren wollen, sagte Staatsanwalt Barnaby Hawes. Er habe mehrere Waffen dabei gehabt und eigentlich auch geplant, die Moscheen in Brand zu setzen. Zuvor sei er aber von der Polizei gefasst worden.