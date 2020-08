Nach Putsch : Militär strebt in Mali dreijährige Übergangszeit an

Militär strebt in Mali dreijährige Übergangszeit an

Bamako In den kommenden drei Jahren soll das westafrikanische Land von Streitkräften geführt werden, verkündete das Militär. Der gestürzte Präsident Keita soll nach Hause zurückkehren dürfen.

Die Anführer des Militärputsches in Mali streben eine dreijährige Übergangsphase bis zur Rückkehr zu einer Zivilregierung an. In dieser Phase solle laut den Plänen der Junta das Land einen Vertreter der Streitkräfte als Präsidenten haben und die Regierung überwiegend von Militärs besetzt sein, verlautete am Sonntagabend aus Kreisen der westafrikanischen Staatengemeinschaft Ecowas, die Verhandlungen mit den neuen Machthabern führte.