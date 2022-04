Bundesfinanzminister beteiligt sich nicht an Russland-Boykott : Lindners umstrittenes Verhalten

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP). Foto: dpa/Fabian Sommer

Meinung Washington Während die USA und Kanada das G20-Treffen in Washington demonstrativ verließen, als Russland am Mittwoch das Wort ergriff, blieb Bundesfinanzminister Lindner sitzen, um gemeinsam Russland die Stirn zu bieten. Er nahm damit Unverständnis vor allem in den USA in Kauf – dabei ist die westliche Allianz gegenüber Kreml-Chef Putin gerade so enorm wichtig.