Düsseldorf-Podcast "Rheinpegel" : Düsseldorfer Gastronomen beklagen sich über Beschwerde-Terror

Düsseldorf Mehrere Gastronomien in Düsseldorf sehen sich in ihrer Existenz bedroht: Anwohner rufen seriell das Ordnungsamt und beschweren sich über Ruhestörung. Wie löst man den Interessenskonflikt zwischen Nachtleben und Nachtruhe in einer dicht besiedelten Stadt?

Gastronomie, Anwohner und Ordnungsamt geraten in Düsseldorf immer häufiger aneinander. Wirte berichten von häufigen Besuchen der städtischen Ordnungskräfte und besonders strikter Auslegung von Regelungen. Offenbar steckt dahinter auch eine zunehmende Anzahl von Beschwerden der Anwohner, die offenbar weniger tolerant mit dem Lärm von Terrassen umgehen als noch vor der Corona-Krise. Hier geht es zum Artikel.

Wer noch nie auf einem E-Scooter gestanden hat, konnte das diese Woche am Rheinufer ausprobieren. Dort hatten ein Anbieter und die Verkehrswacht einen Parcours aufgebaut. Das Ziel: Für das neue Verkehrsmittel sensibilisieren (und irgendwie auch Werbung machen). Wir waren da und haben nachgefragt.

Düsseldorfs Rheinbrücken sind wunderschön und wichtige Wahrzeichen der Stadt, aber leider auch ziemlich marode. Abreißen oder sanieren? Die Stadt drückt sich aktuell noch ein bisschen um eine Entscheidung. Klar ist aber: Es muss etwas passieren. Auch, wenn keiner Stau mag. Mehr Infos hier.

Das Düsseldorf-Wetter kommt wie immer vom Wetterstrucksi. Danke, Jens Strucks! Mehr Vorhersagen von ihm findet ihr hier.

Das Rheinpegel-Team Helene Pawlitzki

Projektleiterin Podcasts Rheinische Post Arne Lieb

Stellv. Leiter der Lokalredaktion Düsseldorf

Der Rheinpegel - alles, was Düsseldorf bewegt

Jede Woche sprechen unsere Düsseldorf-Podcaster über mindestens drei Themen, die für die Landeshauptstadt gerade besonders wichtig sind. Von Stadtpolitik bis zu neuen Restaurants, von der Verkehrswende bis zu aufsehenerregenden Kriminalfällen: Was in Düsseldorf passiert, findet sich im Rheinpegel-Podcast wieder. Wir erklären Hintergründe, sprechen mit Entscheidern und erzählen besondere Geschichten. Für alle, die wissen wollen, was die schönste Stadt am Rhein bewegt.

Abonnieren Sie jetzt den Rheinpegel!

Sie möchten den Rheinpegel gern jede Woche ganz bequem und kostenlos hören? Abonnieren Sie unseren Podcast in Ihrer Podcast-App auf Smartphone oder Tablet.

Sie können den Podcast auch manuell abonnieren. Fügen Sie einfach die URL https://cdn.julephosting.de/podcasts/85-rheinpegel-der-dusseldorf-podcast/feed.rss zu Ihren Podcast-Abos hinzu.

Technische Probleme?

Hier finden Sie mehr Infos.

Oder Sie schreiben uns eine Mail - wir helfen gern!

Ihre Werbung im Rheinpegel-Podcast!

Sie möchten im Rheinpegel werben? Wir beraten Sie gerne unter 0211 505-2645 oder unter produktmanagement@rheinische-post.de.



zurück

weiter

Kennen Sie schon unsere weiteren Podcasts?

Die Rheinische Post bietet jede Menge Nachrichten, Hintergründe, Analysen und Diskussionen zum Hören an - und das kostenfrei. All unsere Podcasts finden Sie in Ihrer Podcast-App und bei Spotify.

Fohlenfutter Immer montags sprechen die Sportredakteure Karsten Kellermann und Jannik Sorgatz über alles, was Borussia Mönchengladbach betrifft. Hier gibt es mehr Infos.

Immer montags sprechen die Sportredakteure Karsten Kellermann und Jannik Sorgatz über alles, was Borussia Mönchengladbach betrifft. Hier gibt es mehr Infos. Aufwacher Die wichtigsten News, in fünfzehn Minuten zusammengefasst - das ist der Rheinische Post Aufwacher. Er erscheint jeden Werktag gegen 5 Uhr. Wir bieten ihn auch als Düsseldorf-Aufwacher mit den wichtigsten News aus der Landeshauptstadt an. Hier hören Sie die aktuelle Folge.

Die wichtigsten News, in fünfzehn Minuten zusammengefasst - das ist der Rheinische Post Aufwacher. Er erscheint jeden Werktag gegen 5 Uhr. Wir bieten ihn auch als Düsseldorf-Aufwacher mit den wichtigsten News aus der Landeshauptstadt an. Hier hören Sie die aktuelle Folge. Tonspur Wissen Endlich die Nachrichten verstehen! Bestseller-Autorin Ursula Weidenfeld interviewt Spitzenforscherinnen und -forscher zu aktuellen Themen. Hier gibt es mehr Infos.