Nach „Bild“-Diffamierung als „Lockdown-Macher“ : Dutzende Wissenschaftler wehren sich gegen Angriffe

Hamburg Am Sonntag sind dutzende Forschende an die Öffentlichkeit gegangen und haben Gesellschaft und Politik dazu aufgefordert, die Freiheit und Unabhängigkeit der Wissenschaft und Forschung zu schützen. Auslöser dafür war ein umstrittener Artikel der „Bild“-Zeitung.

In einem am Sonntag veröffentlichten Beitrag des Internetportals „Zeit Online“ äußerten sich insgesamt 31 Forschende und Experten, darunter die Wissenschaftsjournalistin Mai Thi Nguyen-Kim. „Wenn Wissenschaft medial weiterhin aus dem Kontext gerissen und willkürlich ideologisch zurechtgebogen wird, werden sich immer mehr seriöse und kluge Köpfe zurückziehen und ihre wissenschaftliche Expertise nicht mehr mit Öffentlichkeit und Politik teilen“, sagte die Chemikerin. „Wenn wir daran nichts ändern, hat unsere Demokratie ein Problem.“

Mojib Latif, Klimaforscher am Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel, sagte, Wissenschaft müsse frei sein und ihre Stimme erheben können, wenn Fehlentwicklungen drohen. Eine freie Gesellschaft könne es nur mit einer freien Wissenschaft geben. „Wir müssen Hass und Hetze gegen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler entschieden entgegentreten, wenn wir unser Land nicht an die Rücksichtslosesten unter uns verlieren wollen“, mahnte Latif.