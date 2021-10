US-Molekularbiologen : Medizin-Nobelpreisträger für Komitee erst schwer zu erreichen

Nobelkomitee-Mitglied Patrik Ernfors erläutert die Auszeichnung für Medizin während einer Pressekonferenz im Karolinska-Institut in Stockholm. Foto: dpa/Jessica Gow

Stockholm Stellen Sie sich vor, Sie bekommen den Nobelpreis für Medizin – aber das Komitee erreicht sie erst einmal nicht. So ging es den diesjährigen Preisträgern David Julius und Ardem Patapoutian.

Die beiden sind für das zuständige Komitee diesmal nicht wirklich einfach zu erreichen gewesen. Es sei schwierig gewesen, mit den beiden Forschern in Kontakt zu kommen – erst mit Hilfe von Angehörigen habe das funktioniert, sagte der Sekretär der Nobelversammlung des Stockholmer Karolinska-Instituts, Thomas Perlmann, am Montag bei der Bekanntgabe der Preisträger in der Kategorie Physiologie oder Medizin. Als er sie dann doch telefonisch erreicht habe, hätten sie überrascht und sehr, sehr froh reagiert, sagte Perlmann.