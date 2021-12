Studie zu Emotions-Paradoxon : Warum die intensivsten Gefühle am missverständlichsten sind

Frankfurt Intensive Schmerzensschreie und Freudenschreie sind für Zuhörer oft nicht unterscheidbar. Wie kann das sein? Und warum haben wir überhaupt Gefühle?

„Entgegen weitläufiger Annahmen haben wir herausgefunden, dass die intensivsten Gefühle eben nicht am besten interpretiert werden können. Im Gegenteil, sie sind sogar am missverständlichsten von allen“, bilanziert die Neurowissenschaftlerin. Trotzdem seien die Signale nicht bedeutungslos: Sowohl die Intensität als auch der Erregungszustand würden deutlich wahrgenommen. „In Extremsituationen mag es wichtiger sein, die Relevanz zu erkennen und alarmiert zu sein, als die nuancierte emotionale Bedeutung auszumachen.“

Erste Ergebnisse der Studie wurden bereits im Mai in der Fachzeitschrift „Scientific Reports“ veröffentlicht. An ihr waren auch die New York University und das Max Planck NYU Center for Language, Music, and Emotion beteiligt. Eine zweite Publikation über die den Experimenten zugrundeliegende Audio-Datenbank soll Ende des Jahres in der Fachzeitschrift „Emotion“ erscheinen.