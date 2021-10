Aufarbeitung der Vorfalls : Verdächtiger bei Messerattacke in Würzburg äußert sich ausführlich zur Tat

Verdächtiger bei Messerattacke in Würzburg äußert sich ausführlich zur Tat

Bei der Vernehmung hat sich der 32-Jährige erstmals umfassend zur Tat geäußert und möchte zur Aufklärung beitragen, heißt es von seinem Anwalt. Noch ist nicht klar, ob der Angeklagte zum Tatzeitpunkt schuldunfähig war.

Würzburg (dpa) - Der 32-Jährige, der in Würzburg bei einer Messerattacke drei Frauen umgebracht und acht weitere Menschen verletzt haben soll, hat sich erstmals zum Geschehen geäußert. Der Mann sei am Donnerstag vernommen worden, sagte der Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft München, Florian Weinzierl, am Freitag. Er bestätigte damit Medienberichte.