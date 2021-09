Mordversuch am Niederrhein : Prozess um Messerattacke in Regionalexpress beginnt

Prozess um Messerattacke in Regionalexpress beginnt

Mordversuch am Niederrhein

Mönchengladbach In einem Regionalexpress soll am Niederrhein ein 25-Jähriger scheinbar völlig grundlos auf einen Jugendlichen eingestochen haben. Nun wird der mysteriöse Mordversuch vor Gericht aufgerollt.

Ein halbes Jahr nach einer blutigen Messerattacke im Regionalexpress RE 8 muss sich ein 25-Jähriger wegen versuchten Mordes in Mönchengladbach vor Gericht verantworten. Er soll grundlos und unvermittelt mit einem Küchenmesser auf einen 16-jährigen Mitreisenden aus Rommerskirchen eingestochen und ihn lebensgefährlich verletzt haben. Der Prozess beginnt an diesem Freitag (11 Uhr) am Landgericht.