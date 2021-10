Besondere Dienste während Corona : Steinmeier verleiht Bundesverdienstkreuze an Kulturschaffende

Steinmeier verleiht Bundesverdienstkreuze an Kulturschaffende

Berlin Die Verleihung des Ordens sei vor allem ein Zeichen für die Relevanz von Kunst und Kultur, sagte der Bundespräsident in Berlin. Ein Künstler machte seine Auszeichnung durch eine fragwürdige Aussage im Vorfeld zunichte.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat Bundesverdienstkreuze an Menschen verliehen, die sich während der Corona-Pandemie in besonderer Weise um Kunst und Kultur verdient gemacht hatten. „Die Pandemie hat uns bewusst gemacht, welche Bedeutung, welchen Wert Kunst und Kultur für uns haben - für das Leben jedes und jeder Einzelnen, aber auch für unsere Gesellschaft und unsere Demokratie“, sagte Steinmeier bei der feierlichen Verleihung im Schloss Bellevue am Freitag.