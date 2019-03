Neue Sendung auf Vox: Guido Maria Kretschmer soll Jung-Designer ausbilden

Köln Nicht mehr nur bei „Shopping Queen“ kann Guido Maria Kretschmar nun seine Modetipps zum Besten geben. In seiner neuen Sendung „Guidos Masterclass“ soll er Jung-Designer ausbilden.

Designer Guido Maria Kretschmer bekommt bei Vox eine neue Sendung. „Guidos Masterclass“ startet am 29. April (20.15 Uhr), wie der Sender am Donnerstag mitteilte. Kretschmer trifft dann auf zwölf Meisterschüler. Von ihnen wählt er acht aus, um sie zu unterrichten. In sechs Folgen können sie bei Aufgaben aus dem Bereich des Fashion-Designs zeigen, dass sie Gespür für Schnitte, Materialien und Styles haben.