TV-Comeback: Thomas Gottschalk moderiert noch einmal "Wetten, dass..?"

Mainz Das TV-Comeback 2020 ist bestätigt: Thomas Gottschalk moderiert rund um seinen 70. Geburtstag noch eine Ausgabe von „Wetten, dass..?“

TV-Moderator Thomas Gottschalk macht sich und seinen Fans ein ganz besonderes Geschenk. Rund um seinen 70. Geburtstag im kommenden Jahr will er noch einmal „Wetten, dass..?“ moderieren. Das kündigt ZDF-Unterhaltungschef Oliver Heidemann im Gespräch mit dem Medienmagazin DWDL.de an. Geplant ist allerdings nur eine einmalige Show.

"Der runde Geburtstag von Thomas Gottschalk steht nächstes Jahr im Mai an - und ich will es mal so ausdrücken: Wenn Sie Baggerfahrer sind und eine gute Idee haben, sollten Sie sich definitiv bewerben", sagte Heidemann. Weitere Details zum "Wetten, dass..?"-Comeback, etwa Produktionsort, stünden angesichts des frühen Planungszeitpunkts noch nicht fest, sagte das ZDF. Gottschalk wird am 18. Mai 2020 70 Jahre alt.