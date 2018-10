Designer Guido Kretschmer hat jetzt ein eigenes Magazin

Hamburg Der Designer bringt ein eigenes Magazin auf den Markt. Er wollte es „Liebe“ nennen.

Es hat einen Männernamen, ist aber ein neues Frauenmagazin: „Guido“ erscheint bei Gruner + Jahr, die erste Ausgabe kommt am Donnerstag an den Kiosk. Namensgeber ist der Designer Guido Maria Kretschmer (53), der aus dem Fernsehen mit seiner Vox-Sendung „Shopping Queen“ bekannt ist und mit „Guido“ nun ein eigenes Print-Magazin bekommt. Schwerpunkte sind unter anderem Mode, Ernährung und Geschichten, die Mut machen sollen, wie der Verlag am Mittwoch mitteilte.

Ursprünglich wollte er sein Magazin „Liebe“ nennen, schreibt Kretschmer in seinem ersten Editorial. Aber dann war da doch die Befürchtung, das könne am Kiosk zu Irritationen führen, wenn jemand nach der „Liebe“ fragt: „Wir können uns gut vorstellen, wie manche Zeitgenossen den Blick senken und das Magazin zur Rolle gedreht in die Tasche wandern lassen.“ Nun heißt es also „Guido“. Der Name fängt mit Kretschmers Lieblingsbuchstaben G an – so wie auch Gefühl, Geselligkeit, Glück, Gast und Genuss. Alles Themen, die dem Modemacher wichtig sind und die in seiner Zeitschrift Platz finden sollen.