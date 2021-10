Neue Sympathieoffensive : „Willkommen in The Länd“ - Baden-Württemberg wirbt für sich

„Willkommen in The Länd“ - Baden-Württemberg wirbt für sich

Menschen laufen im Hauptbahnhof von Stuttgart an einer Werbekampagne für das Land Baden-Württemberg mit dem Titel "The Länd" vorbei. Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Stuttgart Mit einer neuen Werbeoffensive will Baden-Württemberg auf internationaler Bühne für sich werben. Sie löst die selbstironische Vorgängerkampagne mit dem Motto „Wir können alles. Außer Hochdeutsch“ ab.

„Baden-Württemberg - The Länd“ - so wirbt das Bundesland künftig für sich in Deutschland und auf der internationalen Bühne. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) sagte am Freitag bei der Vorstellung der Imagekampagne in Stuttgart: „Vor 22 Jahren haben wir die erste Werbekampagne für ein Bundesland in Deutschland ins Leben gerufen. Jetzt erfinden wir uns neu.“ Mit dem neuen Slogan und der dazugehörigen Werbung sollen vor allem Fachkräfte auf die Vorzüge des Landes aufmerksam gemacht werden.