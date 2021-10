Radball : Radball-Duo Jannis und Robin Leusch zur DM

Die Brüder Jannis und Robin Leusch. Foto: RSC Schiefbahn

Schiefbahn Die Schiefbahner Brüder belegten am Wochenende beim Heimturnier im Halbfinale in einem spannenden Spiel gegen Reichenbach Platz zwei. Die Endrunde findet 13./14. November in Filderstadt statt.

(lus) Die Radballer Jannis und Robin Leusch vom RSC „Blitz“ Schiefbahn haben sich für die Endrunde um die Deutschen Meisterschaft qualifiziert. Beim Turnier in heimischer Halle musste sich das Duo gegen fünf Mannschaften aus ganz Deutschland durchsetzen. Das Turnier nahme einen unglücklichen Start für Jannis und Robin Leusch. Im ersten Spiel gegen Oelde (NRW) unterlagen die „Blitzer“ mit 1:2. Ein herber Punktverlust vor dem Hintergrund, dass nur die ersten beiden Teams des Turniers zur DM fahren.