In Portugal verschwundene Dreijährige : Möglicher Prozessbeginn gegen Maddie-Verdächtigen nicht vor 2023

In Portugal verschwundene Dreijährige

Staatsanwalt Hans Christian Wolters gibt in den Räumlichkeiten der Staatsanwaltschaft Braunschweig ein Pressestatement ab. Foto: dpa/Moritz Frankenberg

Braunschweig Schwere Vergewaltigungen und Sexualstraftaten zum Nachteil von Kindern wirft die Staatsanwaltschaft einem 45-Jährigen vor. Ungeachtet dieser Anklage laufen die Mordermittlungen im Fall der in Portugal verschwundenen dreijährigen Maddie weiter.

Der auch im Fall des verschwundenen Mädchens Maddie verdächtige Deutsche wird sich nicht mehr in diesem Jahr einem Prozess wegen anderer Vorwürfe von Sexualstraftaten stellen müssen. Ein solches Verfahren beginne nicht vor 2023, teilte das Landgericht Braunschweig am Mittwoch mit. Die zuständige Strafkammer werde in einem sogenannten Zwischenverfahren jetzt prüfen, ob die Anklageschrift zugelassen und das Hauptverfahren eröffnet werde.