Bahnverkehr in Region unterbrochen : Reisender findet Sprengsatz an Bahnhof in Straußfurt

Straußfurt Am Sonntagvormittag ist am Bahnhof Straußfurt in Thüringen ein selbstgebauter Sprengkörper gefunden worden. Ein Zeuge hat einen verdächtigen Gegenstand neben dem Bahnsteig gefunden und die Polizei alarmiert.

Wer den Sprengkörper an dem nahe Erfurt gelegenen Bahnhof deponiert habe, sei bislang nicht bekannt, teilte die Polizeiinspektion Sömmerda am Nachmittag mit.

Der Bahnverkehr in der Region wurde von der Bundespolizei vorübergehend unterbrochen, wie eine Polizeisprecherin auf Anfrage sagte. Der Sprengkörper sei durch Experten gesichert und abtransportiert worden, teilte die Polizei weiter mit.

(felt/AFP)