Weltweites Entsetzen : AfD-Politiker posiert nach Demo in Berlin auf Holocaust-Denkmal

AfD-Politiker posiert nach Demo in Berlin auf Holocaust-Denkmal

Das Holocaust-Mahnmal in Berlin soll an die Opfer während der Zeit des Nationalsozialismus gedenken. Foto: AP/Markus Schreiber

Berlin Ein auf Facebook hochgeladenes Bild eines AfD-Politikers sorgt für Aufsehen. Er posiert dort auf dem Holocaust Mahnmal in Berlin. Das Internationale Auschwitz Komitee und der israelische Botschafter verurteilen den Vorfall scharf.

Mal wieder eine Geschmacklosigkeit seitens der AfD: Holger Winterstein, seines Zeichens Kommunalpolitiker und Sonneberger Kreistagsabgeordneter, posiert am Rande einer AfD-Demo auf dem Holocaust Mahnmal in Berlin, das dem Tod von sechs Millionen Juden während der Zeit des Nationalsozialismus gedenken soll. Auf dem Bild, das der AfD-Politiker auf Facebook hochgeladen hatte zu sehen: Winterstein mit ausgestreckten Armen, der eine triumphierende Pose auf dem Schoah-Mahnmal einnimmt.

Daraufhin hat auch das Internationale Auschwitz Komitee das Verhalten des Thüringer AfD-Politikers scharf kritisiert. Exekutiv-Vizepräsident Christoph Heubner nannte es am Dienstag in Berlin „widerwärtig“. Er beleidige damit Überlebende des Holocaust und verhöhne ihre ermordeten Angehörigen.

Das Bild soll nach der Demonstration gegen die Energiekrise in Berlin am vergangenen Samstag entstanden sein. Später löschte Winterstein das Bild, das aber weiter in den sozialen Medien kursiert.