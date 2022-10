Festival in Wermelskirchen : Wenn Gäste zu Gastgebern werden

Festivalstimmung bei "Youthnited": Lukas Karpinski, Johanna Veit und Celine Figura engagieren sich ehrenamtlich und feiern mit. Foto: Theresa Demski

Wermelskirchen Jugendlichen sollen sich einbringen. Deshalb startet bereits jetzt die Vorbereitung zum „Youthnited“-Festival 2023 – mit einem Treffen am 25. Oktober.

Bereits seit 2016 erwartet Jugendliche auf dem Gelände der Kuhler Heide in Wermelskirchen beim „Youthnited“-Festival ein vielfältiges Programm mit regionalen und überregionalen Acts – mit Ausnahme der „Corona“-Jahre 2020 und 2021.

„Youthnited“ ist ein Festival von Jugendlichen für Jugendliche und vereint junge Amateure und junggebliebene Profis bei der Planung, Organisation und Durchführung. Ziel ist es, unter der Überschrift „Du bist das Festival“ die Veranstaltung gemeinsam zu gestalten – und zwar von A bis Z, erläutert André Frowein, Leiter des Jugendcafés (Juca) vom Evangelisch-Freikirchlichen Sozialwerk Wermelskirchen: „Gemeinsam erleben, wie ‚Youthnited‘ wahr wird, indem Jugendliche davor und dabei über sich hinauswachsen und Sinn stiften.“

Im kommenden Jahr beginnt das „Youthnited“-Festival am Donnerstag, 8. Juni, und öffnet bis zum 10. Juni täglich um 17 Uhr seine Pforten. An drei Tagen gibt es Konzerte, Workshops und interaktive Unterhaltungsmöglichkeiten, kündigen die Organisatoren an: „Bereits gebucht sind die Bands ‚JackSayFree‘, ‚Kontrollverlust‘ und Lorenzo Di Martino. Insgesamt werden wieder an die zwölf Acts erwartet.“ Das übrige Line-Up werde zeitnah bekannt gegeben. „Vorschläge sind ausdrücklich erwünscht. Zudem sind lokale Künstler und Musiker eingeladen, sich mit eigenen Projekten zu bewerben“, sagt André Frowein.

Am 11. Juni öffnet das Festival noch einmal für alle Generationen und lädt ab 10 Uhr Freunde, Familien und Nachbarn zum gemeinsamen Gottesdienst und Abschlussfest mit zahlreichen Attraktionen und Überraschungen ein.

Eingeleitet wird das „Youthnited-Festival 2023“ wie jedes Jahr durch eine Schultour. Ein kleines „Youthnited“-Team besucht Schüler in ihren Klassen und lädt musikalisch ein, neu über sich nachzudenken, Selbstwert zu wagen und sich selbst auszuprobieren – zum Beispiel durch die Teilnahme am „Youthnited“-Festival. Für Interessenten gibt es am Dienstag 25. Oktober, ab 19 Uhr im Juca die Möglichkeit, sich im Rahmen eines „Youthnited“-Kickoffs weiter zu informieren und aktiv zu werden. „Wir suchen dann unter anderem auch das Motto für das ‚Youthnited‘ in 2023“, blickt André Frowein aus.

Mehrere 1000 Besucher hat „Youthnited“ inzwischen begeistert, blickt Frowein zurück: „Oft wurden aus Gästen Gastgeber.“ So lebe das Festival bis heute von zahlreichen ehrenamtlichen Mitarbeitern, die sich je nach Begabung und Verfügbarkeit einbringen und das Festival durch ihre Teilnahme, Anteilnahme und Mitarbeit bereichern. „Bis heute besteht das Team aus einem bunten Mix aus Laien und Profis. Jeder darf sich ausprobieren, und wir lernen voneinander. Man ist immer gleichzeitig Ausbilder und Praktikant“, beschreibt Matthias Rößler, ebenfalls Gründungsmitglied und der Technik-Experte im Team, das „Youthnited-Gefühl“.