Gebrochene Rippen : Hilfsbereiter Lkw-Fahrer überlebt 23-Meter-Sturz von Autobahnbrücke

Salisbury Tiefer Fall wegen einer guten Tat: Ein Fahrer eines Paketlieferdiensts ist auf einer Autobahn im US-Staat North Carolina einem gestrandeten Autofahrer zu Hilfe gekommen und dann von einer Brücke 23 Meter hinabgestürzt.

Wie durch ein Wunder habe der Mann überlebt, sagte der Feuerwehrchef der Stadt Salisbury, Nicholas Martin. Medien berichteten am Donnerstag über den Hergang des Zwischenfalls mit glimpflichem Ausgang: Jeremiah Cribb war am frühen Mittwochmorgen in seinem Lastwagen auf einer Autobahn im Bezirk Rowan County unterwegs, als er einen auf der Überholspur liegengebliebenen Autofahrer sah. Cribb stieg aus, um zu helfen. Doch dann bemerkte er einen Sattelzug, der auf sie zuraste. Schnell machte Cribb einen Satz zur Seite, um nicht erfasst zu werden.