Nach Notruf : Mann schießt Polizisten in Mecklenburg-Vorpommern an

Mann schießt Polizisten in Mecklenburg-Vorpommern an

Boizenburg/Elbe In Boizenburg ruft ein Mann die Polizei - und verletzt dann einen der Beamten. Der genaue Tathergang ist noch unklar.

Ein Mann hat in Mecklenburg-Vorpommern auf Polizisten geschossen und einen Beamten am Arm getroffen. Der Verletzte wurde in eine Klinik gebracht, Lebensgefahr bestehe nicht, hieß es von der Polizei.