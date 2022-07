Ermittlungen gegen 38-Jährige in Saarbrücken : Mutter und zwei Kinder stürzen von Brüstung - Dreijährige tot

Saarbrücken Die 38-jährige Mutter und ihre zwei Kinder wurden notärztlich versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Das dreijährige Kind starb laut Polizei in der Nacht an seinen Verletzungen.

Die Opfer wurden notärztlich versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Das dreijährige Kind starb laut Polizei in der Nacht an seinen Verletzungen. Als der Sturz passierte, seien der Vater und mehrere Angehörige in der Wohnung gewesen. Sie seien in der Nacht vernommen worden, die Erkenntnisse daraus will die Polizei am Vormittag berichten.