Nach der Hitze nun kühle Nächte : Nur sechs Grad im Sauerland – ist das normal?

Sauerland Im Sauerland wurden in einer der vergangenen Nächte nur sechs Grad gemessen. Im Vergleich zu den vorherigen Hitzetagen erscheint das sehr niedrig – ist aber laut Meteorologen normal. Tatsächlich ist der Sommer schon jetzt wieder zu warm.

Während die Menschen in NRW in der vergangenen Woche noch über große Hitze stöhnten, liegen die Temperaturen in dieser Woche zumindest nachts örtlich im einstelligen Bereich. Das Sauerland verzeichnete in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag nur sechs Grad. In Eslohe betrug die Temperatur sogar nur vier Grad.